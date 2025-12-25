Сын Байдена назвал Украину змеиным логовом с поражающей коррупцией

Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, неожиданно резко высказался об Украине. Об этом он заявил в интервью The Shawn Ryan Show.

«Я был очень, очень наивен в отношении того, какое змеиное логово представляет собой Украина. Уровень коррупции до сих пор поражает», — сказал он.

По его словам, его работа в украинской газовой компании Burisma была большой ошибкой. Байден-младший отметил, что сейчас он имеет долги на сумму около 15 миллионов долларов и не знает, как их погасить.

Ранее слова Хантера Байдена об Украине прокомментировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Отдельные из них тоже уже осознают, что это абсолютный зашквар, и пытаются быстро дистанцироваться от ключевых фигурантов, но не от откатов, полученных из их липких воровских ручонок», — подчеркнул дипломат.