Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:21, 25 декабря 2025Мир

Сын Байдена неожиданно высказался об Украине

Сын Байдена назвал Украину змеиным логовом с поражающей коррупцией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bonnie Cash / Consolidated News Photos / Global Look Press

Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, неожиданно резко высказался об Украине. Об этом он заявил в интервью The Shawn Ryan Show.

«Я был очень, очень наивен в отношении того, какое змеиное логово представляет собой Украина. Уровень коррупции до сих пор поражает», — сказал он.

По его словам, его работа в украинской газовой компании Burisma была большой ошибкой. Байден-младший отметил, что сейчас он имеет долги на сумму около 15 миллионов долларов и не знает, как их погасить.

Ранее слова Хантера Байдена об Украине прокомментировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Отдельные из них тоже уже осознают, что это абсолютный зашквар, и пытаются быстро дистанцироваться от ключевых фигурантов, но не от откатов, полученных из их липких воровских ручонок», — подчеркнул дипломат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бригада ВСУ дезертировала почти в полном составе

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    ЕС предупредили о последствиях кредита для Украины

    Российский аэропорт перестал принимать самолеты

    В российском регионе появятся «трезвые села»

    Ветеран СВО помог полицейским задержать наркосбытчика в Москве

    Турцию предупредили о скорых «сибирских» морозах

    Европу встревожили слова Макрона о Путине

    В Латвии арестовали вице-президента «Русской общины»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok