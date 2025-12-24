Реклама

Россия
22:25, 24 декабря 2025Россия

В Госдуме сравнили Зеленского с загнанным в угол животным

Депутат Чемерис: Зеленский утратил человеческий образ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уже утратил свой человеческий образ и больше похож на загнанное в угол животное, считает депутат Роза Чемерис. По ее словам, украинский лидер уже скатывается в истерику и сотрясает воздух пустыми угрозами. Так парламентарий прокомментировала пожелание смерти, прозвучавшее в рождественском поздравлении Зеленского. Ее слова приводит РИА Новости.

«Делать подобное в светлый праздник Рождества не то что не по-христиански, а даже и не по-человечески. Да и свой человеческий образ этот персонаж давно утратил. Это загнанное в угол животное, скалящее зубы и отгрызающееся на неуклонно заносимую на него руку народного гнева», — сказала депутат.

Чемерис добавила, что в праздники жители Украины ждут от своего лидера добрых и обнадеживающих новостей, однако он говорит о смерти. При этом странным и сомнительным парламентарий назвала и то, что он желает кому-то смерти от лица всего народа. Как считает депутат, это говорит о том, что «развязка близка».

Кроме того, допустила она, украинцы могут ускорить «жизненный финал» самого Зеленского, который предал свой народ и «ввергнул его в пучину крови».

В своем рождественском обращении украинский лидер заявил, что народ Украины сейчас загадывает одно желание на всех, и это смерть одного человека. При этом он не стал уточнять, о ком говорит.

