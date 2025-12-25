Реклама

В Кремле прокомментировали рождественское выступление Зеленского

Песков: Рождественское выступление Зеленского было озлобленным
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем рождественском выступлении вел себя некультурно и озлобленно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Видели сообщения о действительно странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно. Похож на малоадекватного человека», — заявил Песков.

В своем выступлении украинский лидер пожелал кому-то смерти и назвал русских безбожниками.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с католическим Рождеством с помощью телеграммы.

