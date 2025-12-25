Депутат Ивлев назвал план Зеленского завуалированным путем к реваншизму

План Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине является завуалированным путем к реваншизму. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Так называемый мирный план Зеленского на самом деле — это завуалированный, замаскированный путь украинских националистов к реваншизму. Поэтому не надо нам дымовой завесы 20 пунктов "мирного плана Зеленского", напишите просто — "план против России"», — сказал он.

Депутат отметил, что в представленном плане отмечается стремление Киева как можно дальше отодвинуть Россию от активной роли на европейском пространстве и в мире. Ивлев также пояснил, что план предусматривает содержание огромной армии на Украине, в связи с чем будут продолжаться поставки вооружений с Запада.

Ранее Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на встрече с США. Документ включает в себя 20 пунктов, часть из которых до сих пор остаются проблемными. В первую очередь речь идет о территориальном вопросе.