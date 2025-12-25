Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:32, 25 декабря 2025Россия

В России оценили план Зеленского по урегулированию конфликта на Украине

Депутат Ивлев назвал план Зеленского завуалированным путем к реваншизму
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

План Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине является завуалированным путем к реваншизму. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Так называемый мирный план Зеленского на самом деле — это завуалированный, замаскированный путь украинских националистов к реваншизму. Поэтому не надо нам дымовой завесы 20 пунктов "мирного плана Зеленского", напишите просто — "план против России"», — сказал он.

Депутат отметил, что в представленном плане отмечается стремление Киева как можно дальше отодвинуть Россию от активной роли на европейском пространстве и в мире. Ивлев также пояснил, что план предусматривает содержание огромной армии на Украине, в связи с чем будут продолжаться поставки вооружений с Запада.

Ранее Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на встрече с США. Документ включает в себя 20 пунктов, часть из которых до сих пор остаются проблемными. В первую очередь речь идет о территориальном вопросе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об одной просьбе Долиной к покупательнице ее квартиры. О чем она просила Лурье перед переездом?

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Россию наводнил новый вид мошенников. Что они делают и как их распознать

    Теракт предотвратили в российском регионе

    Продюсер назвал срок реабилитации Долиной

    Российский дрон уничтожил технику ВСУ «на две армии Германии»

    Виктория Боня на фото без штанов подвела итоги года

    В российском регионе осквернили могилу бойца СВО

    Дан прогноз по инфляции в России

    План Зеленского по Украине оценили с точки зрения приемлемости для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok