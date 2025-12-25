Новиков: Трамп помог добиться прогресса в урегулировании украинского конфликта

Прогресс в урегулировании украинского конфликта во многом является заслугой президента США Дональда Трампа, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он заметил, что если бы новая администрация США разделяла позицию своих предшественников, говорить об урегулировании было бы невозможно.

«Мы помним поведение команды экс-президента Джо Байдена. Оно было, в принципе, таким же, как сегодня у Европейского союза, европейской части НАТО. И при пролонгировании такой позиции говорить о прогрессе в завершении конфликта на Украине не пришлось бы», — сказал политик.

Он объяснил, что консолидация внутри НАТО в необходимости нанести стратегическое поражение России делала невозможным диалог между сторонами и только затягивала противостояние.

«Невозможно объединить в комплекс подходы, когда с одной стороны надо победить Россию, а с другой — урегулировать конфликт в кратчайшие сроки. Это несовместимые вещи. Так что приход Трампа и его поведение действительно могли бы способствовать урегулированию, если бы не позиция Киева и стран НАТО», — заключил Новиков.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уиттакер сообщил о финальной стадии переговоров по Украине. По его словам, в урегулировании конфликта остались финальные нюансы. Он также заявил, что единственная причина прогресса — нахождение Трампа на посту президента США.