В России ответили на прогноз о завершении СВО в ближайшие 90 дней

Политолог Маркелов заявил, что СВО не закончится в ближайшие 90 дней

Специальная военная операция (СВО) не закончится в ближайшие 90 дней, как это спрогнозировал американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. Об этом заявил политолог Сергей Маркелов, чьи слова приводит «Газета.ru».

По его мнению, в конфликте есть ключевые параметры, которые на данный момент не прорабатываются. В первую очередь к ним относится вопрос о территории Донбасса.

«Даты и привязки к определенным дням появляются потому, что это излюбленный американский политтехнологический прием, когда политическое действие связывают с естественным событием. То есть, когда естественное событие становится паровозом, который тянет политические успехи», — пояснил политолог.

Ранее Мэттью Уитакер заявил, что конфликт на Украине может завершиться уже в скором времени. По его словам, если соглашение будет достигнуто, то это произойдет в ближайшие три месяца.