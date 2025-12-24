Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:32, 24 декабря 2025Мир

В США назвали возможные сроки завершения конфликта на Украине

Уитакер: Конфликт на Украине может быть завершен в ближайшие 90 дней
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что конфликт на Украине может завершиться уже в скором времени. По его словам, если соглашение будет достигнуто, то это произойдет в ближайшие три месяца. Об этом он сообщил телеканалу Fox News.

«Если он [конфликт] и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней», — сказал дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл обсуждаемые в ходе переговоров в США детали плана по урегулированию конфликта на Украине. Всего украинский лидер назвал 20 пунктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для Украины нет выбора». В США предложили компромиссный вариант решения территориального спора на Украине

    Найдена аномалия курса рубля

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    В США рассказали о согласовании гарантий безопасности Украины

    Почти 30 украинцев погибли при попытке сбежать в Румынию

    Постпред США при НАТО рассказал о спорных вопросах урегулирования на Украине

    В США назвали возможные сроки завершения конфликта на Украине

    В США заявили о приближении к урегулированию на Украине

    В Госдуме сравнили Зеленского с загнанным в угол животным

    Умерла соосновательница РЕН ТВ Ирена Лесневская

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok