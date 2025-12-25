В России появится суперколония

В Бурятии планируют построить суперколонию на 3000 заключенных к 2035 году

Суперколонию на три тысячи заключенных построят в Улан-Удэ. Об этом сообщает портал «Номер один» со ссылкой на начальника бурятского УФСИН Максима Свися.

По словам Свися, это будет колония объединенного типа, включающая в себя следственный изолятор, исправительные колонии общего и строгого режимов и вспомогательные структуры. Сроки строительства назначены на период с 2031 по 2035 годы. Площадка уже выбрана, проводятся проектно-изыскательские работы.

«20 августа этого года вышло постановление правительства, оно находится в открытом доступе, мы вошли в федеральную целевую программу по этому направлению», — заявил начальник УФСИН.

О строительстве суперколонии в Улан-Удэ стало известно в 2023 году. Изначально ее хотели возвести на Стеклозаводе, однако из-за протестов местных жителей стройку перенесли в лесной массив, расположенный в двух километрах от Энергетика.

