Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:00, 25 декабря 2025Силовые структуры

В России появится суперколония

В Бурятии планируют построить суперколонию на 3000 заключенных к 2035 году
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Суперколонию на три тысячи заключенных построят в Улан-Удэ. Об этом сообщает портал «Номер один» со ссылкой на начальника бурятского УФСИН Максима Свися.

По словам Свися, это будет колония объединенного типа, включающая в себя следственный изолятор, исправительные колонии общего и строгого режимов и вспомогательные структуры. Сроки строительства назначены на период с 2031 по 2035 годы. Площадка уже выбрана, проводятся проектно-изыскательские работы.

«20 августа этого года вышло постановление правительства, оно находится в открытом доступе, мы вошли в федеральную целевую программу по этому направлению», — заявил начальник УФСИН.

О строительстве суперколонии в Улан-Удэ стало известно в 2023 году. Изначально ее хотели возвести на Стеклозаводе, однако из-за протестов местных жителей стройку перенесли в лесной массив, расположенный в двух километрах от Энергетика.

Ранее сообщалось, что во владимирской колонии №1 (ИК-1) ужесточили досмотр передач из-за перевода блогера Елены Блиновской. Позже оказалось, что усиленная проверка связана с новогодними праздниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долину обязали подписать один документ при выселении из квартиры в Хамовниках

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    Рост российского госдолга рекордно ускорился

    «Роскосмос» запустит 52 спутника

    Сильный пожар вспыхнул в московском бизнес-центре

    Москвичей призвали ждать снегопадов

    МИД Венесуэлы рассказал о письме Путина Мадуро

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в бюстгальтере на фоне сугробов

    Лукашенко опубликовал рождественское поздравление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok