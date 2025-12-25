Врач назвала указывающие на раннее появление морщин привычки

Дерматолог Ксения Кобец: Курение истончает кожу и ускоряет появление морщин

Врач-дерматолог Ксения Кобец назвала распространенные привычки, которые указывают на ранее появление морщин. Соответствующий комментарий публикует New York Post (NYP).

В первую очередь Кобец предупредила о негативном влиянии на внешний вид стресса и отсутствия полезных овощей или фруктов в рационе. Помимо этого, она призвала пользоваться солнцезащитным кремом, особенно светлокожим людям. «Если у человека нет регулярного ухода за кожей, особенно если он не пользуется солнцезащитным кремом ежедневно, даже если он не находится на открытом воздухе, то со временем у него с большей вероятностью появятся морщины», — уточнила эксперт.

Кроме того, доктор подчеркнула, что курение истончает кожу и ускоряет появление заломов на коже. «Если человек курит — хотя здесь играет роль множество генетических и экологических факторов — у него, скорее всего, будут морщины, особенно вокруг рта», — заявила Кобец.

В ноябре врачи заметили связь между старением и использованием телефонов у молодежи. По словам дерматолога Хелен Хе, постоянный наклон головы во время применения компьютера, телефона и других технических средств приводит к более быстрому появлению морщин и обвисанию кожи на шее.

