Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:16, 25 декабря 2025Ценности

Врач назвала указывающие на раннее появление морщин привычки

Дерматолог Ксения Кобец: Курение истончает кожу и ускоряет появление морщин
Екатерина Ештокина

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

Врач-дерматолог Ксения Кобец назвала распространенные привычки, которые указывают на ранее появление морщин. Соответствующий комментарий публикует New York Post (NYP).

В первую очередь Кобец предупредила о негативном влиянии на внешний вид стресса и отсутствия полезных овощей или фруктов в рационе. Помимо этого, она призвала пользоваться солнцезащитным кремом, особенно светлокожим людям. «Если у человека нет регулярного ухода за кожей, особенно если он не пользуется солнцезащитным кремом ежедневно, даже если он не находится на открытом воздухе, то со временем у него с большей вероятностью появятся морщины», — уточнила эксперт.

Материалы по теме:
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022

Кроме того, доктор подчеркнула, что курение истончает кожу и ускоряет появление заломов на коже. «Если человек курит — хотя здесь играет роль множество генетических и экологических факторов — у него, скорее всего, будут морщины, особенно вокруг рта», — заявила Кобец.

В ноябре врачи заметили связь между старением и использованием телефонов у молодежи. По словам дерматолога Хелен Хе, постоянный наклон головы во время применения компьютера, телефона и других технических средств приводит к более быстрому появлению морщин и обвисанию кожи на шее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали рождественское выступление Зеленского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Россию наводнил новый вид мошенников. Что они делают и как их распознать

    В российском регионе произошло землетрясение

    В российском регионе мать и сын получили до 22 лет колонии за испорченную железную дорогу

    Алек Болдуин рассказал о влиянии трагедии на съемках на здоровье

    В России ветеран с огромным крестом на плече преодолел 750 километров и дошел до Кремля

    Британию обвинили в причастности к взрывам в Москве

    В российском детском саду девочке подарили новогодний набор с тараканами вместо сладостей

    Путин рассказал о только что подписанном указе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok