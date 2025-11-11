Ценности
15:21, 11 ноября 2025Ценности

Врачи заметили связь между старением и использованием телефонов у молодежи

Дерматолог Хе: Из-за использования телефонов молодежь быстрее стареет
Екатерина Ештокина

Фото: wayhomestudio / Freepik

Врачи заметили связь между старением и использованием телефонов у молодежи. Соответствующую статью публикует New York Post (NYP).

По словам дерматолога Хелен Хе, постоянный наклон головы во время применения компьютера, телефона и других технических средств приводит к более быстрому появлению морщин и обвисанию кожи на шее. При этом эксперт подчеркнула, что данная проблема в настоящее время наиболее распространена у молодежи.

«Обычно у пациентов среднего и молодого возраста мы видим более глубокие морщины на передней части шеи из-за воздействия солнца в сочетании с необходимостью нагибаться, чтобы смотреть на устройства», — поддержал ее коллега Джейкоб Бир.

Предотвратить ранние признаки старение собеседники издания посоветовали с помощью правильной осанки во время работы. «Необходимо использовать мягкое очищающее средство, увлажняющий крем и солнцезащитный крем. Другие полезные ингредиенты для местного применения включают ретиноиды, пептиды, гиалуроновую кислоту и антиоксиданты, такие как витамины C и E», — заключили врачи.

Ранее в ноябре 79-летняя певица Шер высказалась о старении словами «ненавижу это».

    Все новости