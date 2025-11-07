79-летняя певица Шер высказалась о старении словами «ненавижу это»

79-летняя американская певица Шер заявила, что ненавидит старение

Американская певица армянского происхождения Шерилин Саркисян, более известная как Шер, высказалась о старении словами «ненавижу это». На соответствующее интервью артистки в программе CBS Mornings обратило внимание издание People.

70-летняя телеведущая Гэйл Кинг во время разговора с 79-летней исполнительницей отметила, что не имеет никаких комплексов, связанных со старением. В связи с этим она решила поинтересоваться, есть ли они у знаменитости. «Да, я ненавижу это! И это несмотря на то, что я старше тебя почти на 10 лет», — с иронией заявила звезда.

В марте сообщалось, что наряд Шер продали на аукционе за миллионы рублей. Речь шла о прозрачном комбинезоне со стразами и черной кожаной куртке, которые певица надела в 1989 году для съемок клипа.