Россия
20:50, 25 декабря 2025Россия

ВСУ атаковали Россию почти полусотней дронов за несколько часов

Минобороны: Над регионами России сбили 48 беспилотников ВСУ
Елена Торубарова
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали регионы России почти полусотней дронов за несколько часов. Системы противовоздушной обороны сбили 48 беспилотников, сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени.

Больше всего дронов — 36 — было уничтожено над территорией Брянской области. Еще 9 БПЛА сбили над Белгородской областью, 2 — над Калужской и 1 — над Курской областью.

О пострадавших и разрушениях на земле данных не приводится.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном сбитом беспилотнике ВСУ, который летел на столицу. По его данным, на место падения обломков выехали специалисты экстренных служб.

