20:41, 25 декабря 2025Россия

Собянин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать Москву

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны сбили летевший на Москву беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новой попытке атаковать столицу сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram.

«[Силами] противовоздушной обороны министерства обороны сбили беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву», — написал Собянин.

По данным мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что один человек получил ранение при ударе ВСУ по Белгородской области. Пострадавшим оказался боец подразделения «Орлан».

