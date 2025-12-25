Юрист оценил шансы Долиной взыскать деньги с Лурье

Юрист Хаминский: Лурье имеет право подать встречный иск к Долиной

Формально бремя содержания жилого помещения лежит на собственнике, однако ситуация в случае Ларисы Долиной и Полины Лурье решится гораздо проще, считает юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина решила взыскать с Полины Лурье плату за коммунальные услуги в столичной квартире. При этом певица готова отказаться от такого намерения, если ей разрешат пожить в квартире до 1 марта.

Юрист отметил, что Верховный Суд ретроспективно признал право собственности за Полиной Лурье начиная с лета 2024 года, признав сделку по купле-продаже квартиры действительной. Можно было бы указать, что жилое помещение фактически не было передано новой собственнице, пользование коммунальными услугами осуществляла Долина, однако вопрос решится проще, отметил он.

«Лурье имеет право подать встречный иск, в котором потребует с Долиной плату за пользование жилым помещением, которым та пользовалась полтора года. При этом плата будет рассчитана по среднерыночной цене аренды аналогичной квартиры в этом районе. Естественно, сумма исковых требований за пользование квартирой кратно перекроет затраты Долиной по ЖКУ», — сказал Хаминский.

Ранее певица попросила оставить ее в квартире в Хамовниках хотя бы несколько месяцев, чтобы успеть собрать свои вещи. Полина Лурье не разрешила ей этого сделать.