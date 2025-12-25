Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:06, 25 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Юрист оценил шансы Долиной взыскать деньги с Лурье

Юрист Хаминский: Лурье имеет право подать встречный иск к Долиной
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Формально бремя содержания жилого помещения лежит на собственнике, однако ситуация в случае Ларисы Долиной и Полины Лурье решится гораздо проще, считает юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина решила взыскать с Полины Лурье плату за коммунальные услуги в столичной квартире. При этом певица готова отказаться от такого намерения, если ей разрешат пожить в квартире до 1 марта.

Юрист отметил, что Верховный Суд ретроспективно признал право собственности за Полиной Лурье начиная с лета 2024 года, признав сделку по купле-продаже квартиры действительной. Можно было бы указать, что жилое помещение фактически не было передано новой собственнице, пользование коммунальными услугами осуществляла Долина, однако вопрос решится проще, отметил он.

«Лурье имеет право подать встречный иск, в котором потребует с Долиной плату за пользование жилым помещением, которым та пользовалась полтора года. При этом плата будет рассчитана по среднерыночной цене аренды аналогичной квартиры в этом районе. Естественно, сумма исковых требований за пользование квартирой кратно перекроет затраты Долиной по ЖКУ», — сказал Хаминский.

Ранее певица попросила оставить ее в квартире в Хамовниках хотя бы несколько месяцев, чтобы успеть собрать свои вещи. Полина Лурье не разрешила ей этого сделать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла Вера Алентова. Звезде фильма «Москва слезам не верит» стало плохо на прощании с актером Лобоцким

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Перечислены семь правил для развития навыка «пить и не пьянеть»

    Москвичей предупредили о неприятном сюрпризе

    На Украине предрекли крах США за три секунды

    Врачи подсчитали количество найденных в москвичах странных предметов

    Прокурор запросил срок для лидера «Левого фронта» за оправдание терроризма

    Терракотовую армию привезут в Москву

    Российский полицейский получил срок за хищение криптовалюты у задержанных

    Рост экономик России и ЕС сравнили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok