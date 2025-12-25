Реклама

12:02, 25 декабря 2025Силовые структуры

Долина решила взыскать деньги с Лурье

Долина намерена взыскать с Лурье коммунальные платежи за полтора года
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Певица Лариса Долина решила взыскать с Полины Лурье плату за коммунальные услуги в столичной квартире. Об этом пишет Baza.

Артистка намерена подать иск и взыскать с Лурье коммунальные платежи за полтора года, несмотря на то, что Полина в купленную квартиру так и не заехала. Как уточняет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на адвоката покупательницы Светлану Свириденко, Долина готова отказаться от такого намерения, если ей разрешат пожить в квартире до 1 марта.

Ранее певица попросила оставить ее в квартире в Хамовниках хотя бы несколько месяцев, чтобы успеть собрать свои вещи. Полина Лурье не разрешила ей этого сделать.

Сегодня, 25 декабря, Мосгорсуд рассмотрит иск о принудительном выселении артистки из квартиры. Если суд встанет на сторону покупательницы, решение вступит в силу немедленно, а Долиной придется покинуть квартиру в течение пяти дней.

