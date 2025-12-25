Реклама

У решения о принудительном выселении в случае с Долиной оказался один нюанс

Свириденко: Решение о принудительном выселении вступает в силу немедленно
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

У решения о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из проданной ею квартиры в случае, если суд его примет, есть один нюанс. Об этом «Известиям» заявила адвокат Светлана Свириденко.

Решение суда вступает в силу немедленно. Юрист подчеркнула, что ее клиентка Полина Лурье настаивает на своей позиции. «Мы поддержим в суде наши исковые требования», — отметила она.

Долина просила остаться в квартире до 1 марта, так как не успевает собрать свои вещи, однако Лурье требует освободить жилплощадь.

25 декабря Мосгорсуд рассмотрит иск Полины Лурье о принудительном выселении певицы. Заседание назначено на 16:00 по московскому времени.

