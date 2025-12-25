Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:05, 25 декабря 2025Из жизни

Жена тряпичной куклы «родила» от него четвертого ребенка в туалете

Жительница Бразилии заявила, что родила четвертого ребенка от тряпичной куклы
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: needtoknow.co.uk

Жительница Бразилии Мейривоне Роча Мораес заявила, что у нее и ее мужа — тряпичной куклы — появился четвертый ребенок. Об этом пишет Need To Know.

Как уверяет 39-летняя Мейривоне, она родила сына от куклы Марсело 22 декабря. В тот день, по словам женщины, она проснулась с болью. Она встала, чтобы приготовить обед, как вдруг у нее якобы отошли воды. Она попросила Марсело вызвать скорую помощь, действительно веря, что он сделает это, а сама решила сходить в туалет.

«Когда я села на унитаз, я почувствовала сильную боль — и ребенок родился прямо там», — рассказала Мейривоне. Из нее в унитаз выпала еще одна тряпичная кукла, ее голова тут же намокла. Мейривоне утверждает, что ее «ребенок» сломал ногу, однако в остальном здоров. Она назвала его Робсу.

Материалы по теме:
«Хорошо, что они никогда не вырастут» Взрослые женщины одержимы пугающе реальными куклами и тратят на них состояния
«Хорошо, что они никогда не вырастут»Взрослые женщины одержимы пугающе реальными куклами и тратят на них состояния
12 декабря 2018
Не наигрались. Взрослые россияне обожают кукол Барби. Они тратят на них миллионы и не боятся насмешек
Не наигрались.Взрослые россияне обожают кукол Барби. Они тратят на них миллионы и не боятся насмешек
30 ноября 2025

Как рассказывает женщина, у них с Марсело уже есть трое детей — сын Марселиньо и близнецы Марсела и Эмилия. Все они — тряпичные куклы.

Ранее Мейривоне заявляла, что четвертый «ребенок» будет для нее и ее тряпичного мужа последним. После Марсело должен будет сделать вазэктомию. Что она представляет собой для куклы — неизвестно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД назвали одну несостыковку в мирном плане Зеленского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    В РФС раскрыли негативные последствия ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

    Решивших сэкономить в праздники на алкоголе россиян предупредили о реальной угрозе жизни

    Российский город остался без тепла в 33-градусный мороз

    Путешественники попались в аэропорту Маврикия с марихуаной на 319 миллионов рублей

    В сети начали продавать косметику для пятой точки

    Назван средний возраст рождения первого ребенка в России

    Akmal' женился в мечети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok