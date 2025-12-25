Жителям одного северного региона РФ пообещали октябрьскую погоду в конце декабря

«Метеовести»: В Мурманске в ближайшие дни сохранится октябрьская погода

В Мурманской области в ближайшие дни под влиянием атлантического циклона будет сохраняться нетипичная для конца декабря температура — показатели термометров будут скорее соответствовать октябрьским. Такую погоду жителям северного региона РФ пообещали специалисты агентства «Метеовести» в Telegram.

«Атлантический воздух поступает в страну по северному маршруту, поэтому в большей степени он согревает Заполярье. Так, в Мурманске вплоть до субботы дневная температура сохранится вполне октябрьская: плюс 1-3 градуса. Ожидаются дожди вперемешку со снегом», — поделились информацией синоптики. Между тем, уточнили они, уже в субботу, 27 декабря, из-за циклона, который начнет закачивать к берегам Кольского полуострова воздушные массы из Арктики, в регионе похолодает до январских значений — минус 9-11 градусов.

На юге страны, напротив, стоит более холодная, чем обычно, погода. «По дороге к отрогам Кавказа согретый Гольфстримом воздух растратит свое тепло. В Ставрополе по-прежнему будет небольшой снег, и только в пятницу вероятность осадков невелика, а температурный режим будет холоднее обычного: сегодня-завтра только минус 2-4 градуса», — сообщили эксперты. Однако в субботу морозы ослабнут, и в дневные часы 27 декабря столбики термометров покажут от нуля до плюс 1 градуса.

Ранее главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы, что в ближайшую пятницу, 26 декабря, в Москве выпадет 25 процентов месячной нормы осадков.