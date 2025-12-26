Реклама

11:32, 26 декабря 2025Культура

Актера Алексея Серебрякова госпитализировали

Mash: Актера Алексея Серебрякова госпитализировали из-за обострения болезни
Ольга Коровина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Актер Алексей Серебряков попал в больницу из-за обострения хронического бронхита. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, 61-летний артист жаловался на одышку и постоянный кашель, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Серебряков провел в больнице четыре дня, врачи диагностировали у него обострение хронической болезни на фоне курения.

Утверждается, что вредная привычка появилась у актера еще в подростковом возрасте. Несмотря на проблемы с дыханием и угрозу развития хронической обструктивной болезни легких, Серебряков якобы не планирует отказываться от курения.

В январе Серебряков рассказал, что в этом году сбылась его давняя мечта — он построил дом, облик которого продумывал с подросткового возраста. Актер не уточнил местоположение недвижимости и какие-либо детали интерьера.

