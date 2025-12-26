Бензин в России подешевел

Бензин на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже подешевел на пять процентов

Бензин по итогам недели подешевел на пять процентов. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Стоимость топлива марки АИ-92 за день опустилась на 0,97 процента, до 52,653 тысячи рублей за тонну. За неделю цены опустились на 0,75 процента. Бензин марки АИ-95 стал за день дешевле на 1,19 процента. Сейчас он стоит 58,107 тысячи рублей за тонну, что на 4,78 процента ниже, чем в начале недели.

Стоимость летнего дизельного топлива за день увеличилась на 0,78 процента до 54,477 тысячи рублей за тонну. С понедельника цены выросли на 3,8 процента. Межсезонный дизель подорожал на 0,1 процента, до 53,63 тысячи рублей за тонну (плюс 0,96 процента по итогам недели) а зимний — снизился на 0,41 процента, увеличившись до 62,275 тысячи рублей за тонну (плюс 3,11 процента за неделю)

Топочный мазут за сутки стал дешевле на 7,85 процента. Его стоимость опустилась до 11,129 тысячи рублей за тонну. За неделю он подешевел на 14,19 процента. Сжиженные углеводородные газы стали дешевле на 0,86 процента, а с начала недели подорожали на 0,89 процента.

На прошлой неделе бензин также дешевел. В ходе торгов в пятницу, 19 декабря, оптовая стоимость АИ-92 снизилась до 53 049 рублей за тонну. Премиальный сорт АИ-95, в свою очередь, к тому моменту подешевел до 61 027 рублей (минус 2,31 процента).

