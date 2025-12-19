Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:46, 19 декабря 2025Экономика

Цены на бензин в России резко упали

Биржевая стоимость АИ-92 и АИ-95 резко упала за две недели
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

За неделю основные виды автомобильных бензинов в России заметно подешевели. Об этом свидетельствуют данные Петербургской биржи.

В ходе торгов в пятницу, 19 декабря, оптовая стоимость АИ-92 снизилась до 53 049 рублей за тонну. Ближе к 14:35 по московскому времени снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составило 1,5 процента. Премиальный сорт АИ-95, в свою очередь, к тому моменту подешевел до 61 027 рублей (минус 2,31 процента).

Для сравнения: 5 декабря стоимость первой марки в России в моменте составляла 56 759 рублей за тонну, а второй — 67 538 рублей. Таким образом, за последние две недели АИ-92 подешевел на бирже примерно на 3,7 тысячи рублей, а АИ-95 — на 6,5 тысячи.

Вице-премьер Александр Новак связывал заметное удешевление основных видов автомобильных бензинов на внутреннем рынке прежде всего с сезонным снижением спроса. Дополнительным фактором стало завершение ремонтных работ на некоторых крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), пострадавших в результате атак украинских беспилотников, а также кратное увеличение продаж на бирже белорусского топлива. Несмотря на постепенную стабилизацию ценовой ситуации, предупреждают эксперты, говорить о преодолении кризиса пока рано: угроза БПЛА для российских НПЗ никуда не делась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности «добить гадину»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка

    Путина пригласили на свадьбу сына священника и Олечки

    Зеленский заявил о сигнале России после решения ЕС по российским активам

    Путин рассказал об ответе в случае блокады Калининграда

    Путин назвал молодцом начавшего отношения в 15 лет россиянина

    Российский журналист сделал предложение девушке на прямой линии с Путиным

    Путин пошутил над журналистом с плакатом «Хочу жениться» на прямой линии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok