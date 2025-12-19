Цены на бензин в России резко упали

Биржевая стоимость АИ-92 и АИ-95 резко упала за две недели

За неделю основные виды автомобильных бензинов в России заметно подешевели. Об этом свидетельствуют данные Петербургской биржи.

В ходе торгов в пятницу, 19 декабря, оптовая стоимость АИ-92 снизилась до 53 049 рублей за тонну. Ближе к 14:35 по московскому времени снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составило 1,5 процента. Премиальный сорт АИ-95, в свою очередь, к тому моменту подешевел до 61 027 рублей (минус 2,31 процента).

Для сравнения: 5 декабря стоимость первой марки в России в моменте составляла 56 759 рублей за тонну, а второй — 67 538 рублей. Таким образом, за последние две недели АИ-92 подешевел на бирже примерно на 3,7 тысячи рублей, а АИ-95 — на 6,5 тысячи.

Вице-премьер Александр Новак связывал заметное удешевление основных видов автомобильных бензинов на внутреннем рынке прежде всего с сезонным снижением спроса. Дополнительным фактором стало завершение ремонтных работ на некоторых крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), пострадавших в результате атак украинских беспилотников, а также кратное увеличение продаж на бирже белорусского топлива. Несмотря на постепенную стабилизацию ценовой ситуации, предупреждают эксперты, говорить о преодолении кризиса пока рано: угроза БПЛА для российских НПЗ никуда не делась.