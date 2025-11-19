Российский вице-премьер назвал причины снижения цен на бензин

Новак: Цены на бензин в РФ упали из-за снижения спроса и завершения ремонтов НПЗ

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал ряд факторов, способствовавших снижению цен на бензин в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Оптовые цены скорректировались вниз, частично уже скорректировались вниз и цены на заправках», — сказал, в частности, зампред правительства.

Среди причин стабилизации биржевой стоимости топлива Новак привел прекращение экспорта нефтепродуктов, сезонное снижение спроса в стране, а также увеличение производства благодаря выходу НПЗ из ремонтов. Также он выразил уверенность в дальнейшем снижении цен, отметив, что оно уже происходит на независимых заправках.

Ранее стало известно, что бензин и дизельное топливо подорожали в США на фоне санкций до максимума с начала года.