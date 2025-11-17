Мир
В Америке взлетели цены на бензин из-за санкций и атак на российские НПЗ

Bloomberg: В США взлетели цены на бензин из-за санкций и атак ВСУ на НПЗ России
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Eli Hartman / Reuters

На заправках в Соединенных штатах Америки (США) цены на бензин и дизельное топливо выросли до максимума с января 2025 года. Как пишет Bloomberg, это связано с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты энергетики России, с санкциями и со снижением производства нефтяной отрасли.

Агентство отмечает, что цены взлетели с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента Америки. И такой исход событий «вряд ли понравится администрации США, которая считает "доступную энергию" важнейшей задачей».

По данным агентства, трейдеры опасаются того, что санкции против российских нефтегазовых компаний, а также ограничение Евросоюза на поставки российской нефти, которые вступят в силу январе — угрожают цепочкам поставок.

Ранее министр Сербии Джедович-Ханданович рассказал о «тяжелом решении» по совместной с Россией нефтяной компании.

