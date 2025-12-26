Реклама

00:26, 26 декабря 2025

Беспилотник атаковал российского велосипедиста

Хинштейн: В Курской области при атаке беспилотника был ранен велосипедист
Марина Совина
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Курской области беспилотник атаковал 53-летнего мужчину, когда тот ехал на велосипеде. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что инцидент произошел в Глушковском районе. В результате атаки мужчина получил осколочные ранения головы, рук и ног. Пострадавшего доставили в курскую областную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее украинский дрон атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курской области, вследствие чего около 5 тысяч человек остались без электричества.

