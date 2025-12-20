Реклама

23:42, 20 декабря 2025Россия

Жители российского региона остались без света после атаки ВСУ

Губернатор Хинштейн: В Курском районе около 5 тысяч человек остались без света
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Украинский дрон атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курском районе Курской области. Без электричества остались около 5 тысяч жителей, проинформировал губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня вечером вражеский беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курском районе. Без электроснабжения остались порядка 5 тысяч потребителей», — уточнил политик.

Глава региона также добавил, что аварийные бригады начнут восстановительные работы в скором времени. Губернатор держит ситуацию на личном контроле.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов оценил угрозу вторжения Вооруженных сил Украины в Белгородскую, Курскую и Брянскую области. По его словам, риски снижены за счет создания зоны безопасности в украинских приграничных регионах.

14 декабря Александр Хинштейн сообщал, что в Курской области при атаке дрона пострадала мирная жительница. Женщина была ранена в результате атаки беспилотником автомобиля в Глушковском районе региона.

