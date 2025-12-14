Реклама

21:42, 14 декабря 2025Россия

В Курской области при атаке дрона пострадала мирная жительница

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Курской области при атаке дрона пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Женщина была ранена в результате атаки беспилотником автомобиля в Глушковском районе региона. «Ей оказали первую помощь, в ближайшее время пострадавшую доставят в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают все, чтобы как можно скорее поставить ее на ноги», — отметил он.

Ранее Хинштейн заявил, что более 400 тел мирных жителей, ставших жертвами вторжения Вооруженных сил Украины, вывезли из приграничья в Курской области. По словам главы области, подавляющее большинство тел на данный момент опознали.

