Хинштейн: В Курской области при атаке дрона пострадала мирная жительница

В Курской области при атаке дрона пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Женщина была ранена в результате атаки беспилотником автомобиля в Глушковском районе региона. «Ей оказали первую помощь, в ближайшее время пострадавшую доставят в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают все, чтобы как можно скорее поставить ее на ноги», — отметил он.

Ранее Хинштейн заявил, что более 400 тел мирных жителей, ставших жертвами вторжения Вооруженных сил Украины, вывезли из приграничья в Курской области. По словам главы области, подавляющее большинство тел на данный момент опознали.