Белоусов: Угроза вторжения в Белгородскую, Курскую и Брянскую области снижена

Министр обороны России Андрей Белоусов оценил угрозу вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородскую, Курскую и Брянскую области, заявив, что риски снижены за счет создания зоны безопасности в украинских приграничных регионах. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

По его данным, над созданием буферной зоны в приграничье работают военнослужащие группировки войск «Север». Бойцам удалось занять крупный приграничный город Волчанск и продолжить создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

«В результате снижена угроза вторжения противника в Белгородскую, Курскую и Брянскую области», — обозначил Белоусов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задача создания и расширения буферной зоны на Украине будет последовательно решаться. По его словам, армия России удерживает инициативу по всей линии фронта.