Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 26 декабря 2025Путешествия

Блогерша назвала удивляющие иностранцев новогодние традиции России

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Тревел-блогерша Елена Лисейкина назвала новогодние традиции России, которые удивляют иностранцев. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что жители других государств считают странной привычку отмечать праздник под фон телевизора. Также для них необычно, что Новый год все россияне встречают одинаково: за общим столом с салатами, которые иностранцам не кажутся съедобными. «Все держится на двух обязательных, невероятно трудоемких холодных салатах на основе майонеза — салате оливье и селедке под шубой. Хотя их привлекательность непостижима для всех, кроме русских», — передала слова жительницы Америки блогерша.

Материалы по теме:
Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге: как добраться, что посмотреть, сколько стоит поездка на Новый год — 2026
Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге:как добраться, что посмотреть, сколько стоит поездка на Новый год — 2026
11 ноября 2025
Лучшие горнолыжные курорты России. Где можно покататься на лыжах и сноуборде зимой 2025-2026?
Лучшие горнолыжные курорты России.Где можно покататься на лыжах и сноуборде зимой 2025-2026?
25 декабря 2025

При этом для граждан США или Европы остается непонятным наличие рядом с Дедом Морозом Снегурочки. Также они удивляются длинным новогодним каникулам. «В большинстве стран за пару дней все возвращается в обычный режим. У нас Новый год растягивается. И весь январь ощущается как длинный вдох перед возвращением в реальность», — заключила путешественница.

Ранее Лисейкина описала путешествие в Ирак фразой «такого еще не было за мои 20 лет путешествий». Больше всего автора публикации огорчил перелет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинцы дезертируют бригадами. Российский контингент в зоне СВО уже превысил численность ВСУ

    Путин предсказал революцию нового типа

    В России подняли вопрос о «новой пенсионной реформе»

    Блогерша назвала удивляющие иностранцев новогодние традиции России

    Глава крупнейшей партии в Европарламенте выступил с резким призывом по Украине

    В ВСУ отреагировали на потерю командного пункта с ноутбуками и оперативными картами

    В США придумали сбрасывать пиво с дронов

    Из желудка крокодила извлекли голову и бюстгальтер женщины

    Названо пугающее последствие женского оргазма

    Команду Трампа заподозрили в попытках скрыть состояние его здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok