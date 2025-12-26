Реклама

Бывшая возлюбленная Моргенштерна оголила грудь на камеру

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Бывшая возлюбленная российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) модель и блогер Елизавета Василенко показала откровенное видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя манекенщица позировала в размещенном ролике в белых ультракоротких шортах и майке. При этом последнюю она приподняла, демонстрируя на камеру оголенную грудь. Вместе с тем инфлюэнсерша распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

В ноябре бывшая возлюбленная Моргенштерна показала фото в одних стрингах. Елизавета Василенко предстала на одном из кадров, лежа в постели.

