Бывшая возлюбленная Моргенштерна показала фото в одних стрингах

Бывшая возлюбленная Моргенштерна Елизавета Василенко показала откровенные фото

Бывшая возлюбленная российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) модель и блогер Елизавета Василенко показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя манекенщица предстала на одном из кадров, лежа в постели. Она позировала в одних черных стрингах, прикрыв обнаженную грудь подушкой.

Также девушка примерила розовые стринги в сочетании с декором в виде крыльев за спиной и надела укороченную белую футболку с красными мини-шортами.

