Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:38, 8 октября 2025Ценности

В сети оценили новую внешность Моргенштерна на видео с концерта

Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: @r.ksyushaaa

В сети оценили новую внешность российского рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) на видео с концерта в Мюнхене, Германия. Публикация появились на странице пользовательницы с никнеймом r.ksyushaaa в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 27-летний музыкант предстал на сцене, исполняя «Песню друзей» из мультфильма «Бременские музыканты». Он позировал в белой футболке, черных брюках и галстуке. Также артист завязал отросшие волосы в низкий хвост и продемонстрировал усы и бороду.

Ролик набрал 2,3 миллиона просмотров. Зрители высказались о трансформации рэпера в комментариях. «На [американского актера] Джонни Деппа становится похож», «Мне тоже показался похожим на Джонни Деппа», «Джек Воробей (главный герой серии фильмов "Пираты Карибского моря", сыгранный Джонни Деппом)? Неожиданно», — отметили юзеры.

В сентябре Моргенштерн объявил о первом за пять лет туре по Европе. Отмечалось, что он начнется 4 октября и продлится до 5 декабря. Выступления были запланированы в Берлине, Амстердаме, Париже, Лондоне и других городах.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россию предупредили о скорой потере еще одного газового рынка

    МВФ раскрыл последствия роста глобального госдолга

    Сильно потолстевшая девушка приняла симптомы опухоли мозга за счастье в личной жизни

    Артемий Лебедев раскритиковал ставшего донором спермы Дурова

    Российская школьница пресекла попытки пожилого мужчины заманить ее домой

    В России разъяснили смысл расторжения соглашения с США об утилизации плутония

    Экс-маршал авиации не выжил на борту пассажирского самолета

    Кандидат в премьеры Чехии Бабиш отказал Украине в финансировании

    Российский фондовый рынок упал

    Суд обратил в доход России недвижимость бывшего депутата Госдумы Напсо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости