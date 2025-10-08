В сети оценили новую внешность Моргенштерна на видео с концерта

В сети оценили новую внешность российского рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) на видео с концерта в Мюнхене, Германия. Публикация появились на странице пользовательницы с никнеймом r.ksyushaaa в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 27-летний музыкант предстал на сцене, исполняя «Песню друзей» из мультфильма «Бременские музыканты». Он позировал в белой футболке, черных брюках и галстуке. Также артист завязал отросшие волосы в низкий хвост и продемонстрировал усы и бороду.

Ролик набрал 2,3 миллиона просмотров. Зрители высказались о трансформации рэпера в комментариях. «На [американского актера] Джонни Деппа становится похож», «Мне тоже показался похожим на Джонни Деппа», «Джек Воробей (главный герой серии фильмов "Пираты Карибского моря", сыгранный Джонни Деппом)? Неожиданно», — отметили юзеры.

В сентябре Моргенштерн объявил о первом за пять лет туре по Европе. Отмечалось, что он начнется 4 октября и продлится до 5 декабря. Выступления были запланированы в Берлине, Амстердаме, Париже, Лондоне и других городах.