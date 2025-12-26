Бывший премьер Малайзии проиграл суд и получил 15 лет тюрьмы

Reuters: Суд приговорил бывшего премьера Малайзии Разака к 15 годам тюрьмы

Малазийский суд признал бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака виновным в злоупотреблении властью и отмывании денег в рамках дела, связанного с государственным фондом национального благосостояния 1MDB. Об этом сообщает Reuters.

«Судья признал Наджиба Разака виновным по всем четырем пунктам обвинения в злоупотреблении властью и причастности к 21 эпизоду отмывания денег. Суд приговорил бывшего премьер-министра Малайзии к дополнительным 15 годам тюрьмы», — отмечается в материале.

Агентство Bloomberg добавляет, что Разак отрицает свою вину, а его адвокат сообщил о планах подать апелляцию.

В июле 2020 года суд уже признавал Разака виновным. Его подозревали в причастности к расхищению государственных средств с помощью организованного им фонда 1MDB — подсчитано, что тогда пропало около 4,5 миллиарда долларов.