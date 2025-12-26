Назван проверенный способ ускорить смартфон

Специалисты ZDNet назвали проверенный способ ускорить смартфон — очистка кэша

Журналисты издания ZDNet заявили, что заметно ускорить смартфон можно с помощью очистки кэша. Материал доступен на сайте медиа.

Кэш (casche) — буфер, в котором сохраняется информация, необходимая смартфону для решения быстрых задач. Однако при активном использовании устройства кэш быстро заполняется временными файлами и может тормозить работу девайса. Специалист назвали регулярную очистку кэша проверенным способом ускорить работу смартфона.

В материале говорится, что кэш обычно удаляется после перезагрузки устройства — так работают операционные системы Android и iOS. Однако в некоторых случаях нужно удалить мусорные файлы вручную. Так, на Android-устройствах следует открыть настройки, перейти в раздел «Хранилище» и открыть подраздел «Приложения». Там можно посмотреть, сколько памяти девайса занимают временные файлы той или иной программы. Кроме того, там же можно увидеть кнопку «Очистить кэш».

Отдельно авторы ZDNet посоветовали обращать внимание на кэш браузера Google Chrome. «Очистка кэша удаляет временные файлы, не затрагивая личные настройки», — подытожили журналисты.

В конце декабря авторы издания SlashGear назвали признаки устаревшего компьютера. К ним отнесли 8 гигабайт оперативной памяти, наличие жестокого диска и разрешение экрана 720 пикселей или меньше.