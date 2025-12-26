Реклама

12:20, 26 декабря 2025

Дайвер столкнулся под водой с акулой-людоедом и рассказал о ее ужасающем оскале

В Австралии дайвер столкнулся лицом к лицу с акулой-людоедом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: David Keep / Shutterstock / Fotodom

В штате Западная Австралия дайвер Танвир Дхиллон столкнулся с белой акулой лицом к лицу и остался жив. Об этом сообщает 7News Australia.

39-летний дайвер рассказал, что плавал на небольшой глубине, как вдруг кто-то толкнул его со спины. Сначала Дхиллон подумал, что его пнул другой дайвер. «Я обернулся и увидел, что это не человек, а акула — тут меня накрыла настоящая паника», — вспомнил он.

По словам мужчины, перед ним в воде зависла акула-людоед с ужасающим оскалом на морде. «У меня сердце в пятки ушло», — признался он. Около 10 минут Дхиллон старался не двигаться, пока акула кружила вокруг него. Запас кислорода в его акваланге иссякал. Все это время дайвер молился.

В конце концов акула уплыла, и Дхиллон поднялся на поверхность, предупредив других дайверов об опасности. Мужчина уверен, что остался невредим, поскольку сохранял спокойствие и не делал резких движений.

Дхиллон заявил, что, несмотря на произошедшее, продолжит заниматься дайвингом, но будет осторожнее. «Это территория акулы, и мы там просто гости», — объяснил он свое отношение.

Ранее сообщалось, что на Гавайях акула напала на дайвера, который пытался ее спасти. Он освободил хищницу из рыболовных снастей, а она укусила его за бедро.

