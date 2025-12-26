Дипломаты пожаловались на отмену российской культуры в Швейцарии

Посол РФ Гармонин: Швейцария развивает тренд на отмену российской культуры

Власти Швейцарской Конфедерации и дальше развивают тренд на отмену российской культуры, заявил посол России в Берне Сергей Гармонин. Его цитирует РИА Новости.

«В последние годы "культура отмены", к сожалению, стала привычным феноменом в конфедерации», — признал дипломат.

Гармонин отметил, что в Швейцарии уже успели отменить фестиваль русской камерной музыки «Волшебное озеро» в Люцерне, концерт пианиста Дениса Мацуева, гастроли Мариинского оркестра под управлением Валерия Гергиева.

«Сам маэстро Гергиев был смещен с поста художественного руководителя международного музыкального фестиваля в Вербье», — добавил он.

Ранее крупный швейцарский бизнесмен Тито Теттаманти призвал вести дела с Россией и уважать ее.