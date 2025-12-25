Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:28, 25 декабря 2025Интернет и СМИ

В Швейцарии необычно высказались о России

Бизнесмен Теттаманти: Швейцарии следует вести дела с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцарии следует вести дела с Россией и уважать ее. Необычное высказывание в интервью журналу Die Weltwoche допустил крупный швейцарский бизнесмен Тито Теттаманти.

«Мы должны уважать русских и вести с ними дела. Запад совершил ошибку, слишком сильно вмешавшись в дела Украины, чтобы ослабить Россию», — сказал он.

По его словам, США допустили большие ошибки во внешней политике, решив поддерживать Украину в конфликте с РФ. Однако сейчас это «исправляется», поскольку в Вашингтоне осознали неспособность и дальше «осуществлять гегемонистскую политику».

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года суммарные объемы торговли России и Швейцарии резко упали на фоне масштабных санкций. Если в 2023-м показатель составлял 3,56 миллиарда швейцарских франков, то в 2024 году он сократился до 706 миллионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Казахстан раскрыл новые детали расследования крушения самолета AZAL с россиянами на борту. Что удалось выяснить комиссии?

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    Стало известно о скором переходе футболиста «Динамо» в «Спартак»

    Мединский высказался о праздновании Рождества на Украине 25 декабря

    В офисе Зеленского заявили об отсутствии денег на выборы

    Садальский оценил решение о выселении Долиной цитатой из фильма

    В России нашли убийцу ребенка спустя 20 лет

    Украинцы избили сотрудников ТЦК ломом

    Некогда элитная бригада ВСУ столкнулась с проблемами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok