Бизнесмен Теттаманти: Швейцарии следует вести дела с Россией

Швейцарии следует вести дела с Россией и уважать ее. Необычное высказывание в интервью журналу Die Weltwoche допустил крупный швейцарский бизнесмен Тито Теттаманти.

«Мы должны уважать русских и вести с ними дела. Запад совершил ошибку, слишком сильно вмешавшись в дела Украины, чтобы ослабить Россию», — сказал он.

По его словам, США допустили большие ошибки во внешней политике, решив поддерживать Украину в конфликте с РФ. Однако сейчас это «исправляется», поскольку в Вашингтоне осознали неспособность и дальше «осуществлять гегемонистскую политику».

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года суммарные объемы торговли России и Швейцарии резко упали на фоне масштабных санкций. Если в 2023-м показатель составлял 3,56 миллиарда швейцарских франков, то в 2024 году он сократился до 706 миллионов.