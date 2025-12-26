Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:55, 26 декабря 2025Культура

Долина собрала аншлаг после своего выселения

Лариса Долина собрала аншлаг на концерте после решения суда о своем выселении
Андрей Шеньшаков

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Народная артистка Лариса Долина собрала полный зал на спектакле в Театре на Таганке. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Певица играет одну из главных ролей в постановке «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Решение суда о выселении из квартиры в Хамовниках не повлияло на сотрудничество Долиной со столичным театром. Вечером в пятницу, 26 декабря, на иммерсивный мюзикл, в котором Долина играет миссис Ловетт, были проданы почти все находившиеся в свободной продаже билеты.

Как сообщают журналисты, попавшие на представление зрители с большим интересом смотрят мюзикл и взаимодействуют со всеми артистами, включая Долину, которую встречают аплодисментами.

Ранее врач-кардиолог Юрий Серебрянский заявил, что народная артистка России Лариса Долина может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем из-за стресса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге задержаны 70 сектантов, молящихся за Зеленского и победу ВСУ. Среди них оказались преподаватели вузов и школ

    «Схема Долиной» мутировала

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. Расходы великого русского поэта пересчитали в современных деньгах

    Названо условие для коллапса на рынке жилья в России

    Смеховой стало плохо после новостей о Вере Алентовой

    Зеленский заявил о готовности вынести на референдум весь мирный план при одном условии

    Названы возможные сроки появления в России исламского банка

    Алена Водонаева без бюстгальтера снялась в примерочной

    Работавший с Соловьевым блогер похвалил Дудя

    Назван самый тревожный российский город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok