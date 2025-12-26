Кардиолог предупредил Долину об угрозе инфаркта

Кардиолог Серебрянский: Из-за стресса у Ларисы Долиной может случиться инфаркт

Врач-кардиолог Юрий Серебрянский заявил, что народная артистка России Лариса Долина может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем из-за стресса. Его комментарий приводит «Абзац».

Специалист напомнил о возрасте певицы и призвал ее нанять не только адвоката для защиты интересов в суде, но и врача, который следил бы за ее состоянием. «Такие переживания скажутся отрицательно. Могут привести и к инфаркту, и к инсульту», — предупредил Серебрянский.

Ранее стало известно, что премиум-автомобиль Ларисы Долиной Toyota Alphard попал в ДТП в Москве, авария случилась два месяца назад. По информации Shot, в результате аварии у машины оказались повреждены водительская дверь, стекла, фары и зеркала. Ремонт элитного минивэна 2024 года выпуска мог стоить около одного миллиона рублей.