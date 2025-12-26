Реклама

Культура
08:31, 26 декабря 2025Культура

Стало известно о ДТП с автомобилем Долиной

Shot: Автомобиль Долиной Toyota Alphard попал в аварию в Москве два месяца назад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: РИА Новости

Премиум-автомобиль певицы Ларисы Долиной Toyota Alphard попал в ДТП в Москве, авария случилась два месяца назад. Об инциденте пишет Shot в Telegram-канале.

Согласно информации Shot, машина, владельцем которого является артистка, столкнулась с Volkswagen в Строгино. В результате аварии у Toyota оказались повреждены водительская дверь, стекла, фары и зеркала. При ДТП никто не пострадал.

«Предварительно, ремонт элитного минивэна 2024 года выпуска мог стоить около одного миллиона рублей. Большая часть этой суммы — детали, которые сложно закупить», — поясняется в публикации.

Ранее стало известно, что предпринимательница Полина Лурье намерена взыскать с Долиной расходы за суды о признании законной сделки с квартирой в Хамовниках в Москве. 25 декабря Мосгорсуд выселил народную артистку из ее бывшей квартиры в столичном районе, которую Лурье купила у нее за 112 миллионов рублей еще полтора года назад.

