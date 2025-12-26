Долину заменили на корпоративе на немецкую группу из 80-х

Крупная компания заменила Долину на корпоративе на немецкую группу Arabesque

Крупная околостроительная компания (название не уточняется) отказалась от выступления певицы Ларисы Долиной на новогоднем корпоративе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, изначально на частном мероприятии должна была выступать народная артистка России, однако на фоне скандала с квартирой и мошенниками организаторы праздника решили позвать других музыкантов — легендарную немецкую группу Arabesque, которая существует с середины 70-х годов и получила большую известность в СССР.

На смене артиста, по данным журналистов, компания в итоге сэкономила около двух миллионов рублей: немецкие певицы запросили 17 тысяч евро (около 1,5 миллиона рублей), а также оплату перелета бизнес-классом и гостиницу. Заодно коллектив договорился еще на несколько выступлений перед Новым годом. Известно, что коллектив вернется в Россию 28 декабря, а солистка Микаэла Роуз мечтает посетить Большой театр и Третьяковскую галерею.

В 2006 году проект был возрожден на фоне празднования 30-летия музыкального коллектива. Сейчас группа в составе Роуз и двух новых певиц Сабины Кемпер и Зильке Браунер периодически выступает в России под названием Arabesque feat. Michaela Rose. В репертуаре — старые песни Arabesque.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина покинула квартиру в Ксеньинском переулке Москвы после решения суда о ее выселении.