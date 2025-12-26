Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:07, 26 декабря 2025Культура

Долину заменили на корпоративе на немецкую группу из 80-х

Крупная компания заменила Долину на корпоративе на немецкую группу Arabesque
Андрей Шеньшаков
СюжетПраздники в России

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Крупная околостроительная компания (название не уточняется) отказалась от выступления певицы Ларисы Долиной на новогоднем корпоративе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, изначально на частном мероприятии должна была выступать народная артистка России, однако на фоне скандала с квартирой и мошенниками организаторы праздника решили позвать других музыкантов — легендарную немецкую группу Arabesque, которая существует с середины 70-х годов и получила большую известность в СССР.

На смене артиста, по данным журналистов, компания в итоге сэкономила около двух миллионов рублей: немецкие певицы запросили 17 тысяч евро (около 1,5 миллиона рублей), а также оплату перелета бизнес-классом и гостиницу. Заодно коллектив договорился еще на несколько выступлений перед Новым годом. Известно, что коллектив вернется в Россию 28 декабря, а солистка Микаэла Роуз мечтает посетить Большой театр и Третьяковскую галерею.

В 2006 году проект был возрожден на фоне празднования 30-летия музыкального коллектива. Сейчас группа в составе Роуз и двух новых певиц Сабины Кемпер и Зильке Браунер периодически выступает в России под названием Arabesque feat. Michaela Rose. В репертуаре — старые песни Arabesque.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина покинула квартиру в Ксеньинском переулке Москвы после решения суда о ее выселении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кошелек Зеленского» впервые прокомментировал коррупционный скандал на Украине

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    Дипломаты пожаловались на отмену российской культуры в Швейцарии

    Россиянин попал под следствие после воспитания сыновей

    Названы внешние признаки высокого уровня холестерина

    Разгромившую квартиру покупателей пенсионерку признали вменяемой

    Собчак прокомментировала запуск YouTube-канала Урганта

    Пригожин предсказал будущее карьеры Долиной после скандала

    В России оценили темпы возвращения страны в мировую экономику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok