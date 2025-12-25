Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:38, 25 декабря 2025Экономика

Окончательно покидающую квартиру Долину сняли на видео

РИА: Лариса Долина покинула квартиру в Хамовниках после решения суда
Виктория Клабукова

Певица Лариса Долина покинула квартиру в Ксеньинском переулке после решения суда о ее выселении. Выходящую из подъезда артистку сняли РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, машина певицы подъехала к дому без десяти шесть. Приехавший на ней мужчина вошел в здание, сказав в домофон имя Долиной. Спустя несколько минут вышла и сама звезда. На кадрах видно, как Долина выходит из дома в сопровождении знакомого. В компании мужчины она проследовала к машине и уехала.

Информацию агентства, однако, опровергла адвокат певицы Мария Пухова. «Это какая-то дезинформация, и кто ее распространяет — это очень интересный вопрос», — заявила юрист.

Адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко, общаясь с журналистами, подчеркнула, что решение суда вступило в силу, соответственно, и въехать в квартиру новая собственница имеет полное право. «Добровольно она (Лариса Долина — прим. «Ленты.ру») должна покинуть (квартиру — прим. «Ленты.ру») сегодня», — заявила Свириденко.

Защита Лурье выразила надежду, что до передачи исполнительного листа в службу судебных приставов дело не дойдет.

Адвокат Долиной заверила, что и ее подзащитная не собирается доводить ситуацию до такого исхода, но обратила внимание, что процедура принудительного выселения может иметь разные сроки. По сведениям Telegram-канала Mash, в случае дела Долиной — Лурье этот период ограничен пятью днями.

25 декабря суд удовлетворил иск Лурье о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. Артистку в том числе обязали подписать акт приема-сдачи квартиры. За исключением квартиры, ставшей предметом споров, Долина продолжает владеть домом, несколькими земельными участками. Также квартира есть у ее дочери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД назвали одну несостыковку в мирном плане Зеленского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    В РФС раскрыли негативные последствия ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

    Решивших сэкономить в праздники на алкоголе россиян предупредили о реальной угрозе жизни

    Российский город остался без тепла в 33-градусный мороз

    Путешественники попались в аэропорту Маврикия с марихуаной на 319 миллионов рублей

    В сети начали продавать косметику для пятой точки

    Назван средний возраст рождения первого ребенка в России

    Akmal' женился в мечети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok