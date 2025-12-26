Реклама

13:56, 26 декабря 2025Россия

Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Курской области и стал причиной его смерти

Хинштейн: В Курской области дрон атаковал велосипедиста, мужчину не спасли
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Курской области, что стало причиной его смерти. Об этом сообщил в Telegram глава приграничного региона Александр Хинштейн.

ЧП произошло в Глушковском районе. Целью беспилотника стал 57-летний мужчина, который передвигался на велосипеде. Спасти его не удалось.

Активность БПЛА противника также была замечена в Рыльском районе, продолжил Хинштейн. В селе Крупец ранение получил атакованный дроном 54-летний сотрудник противопожарной службы. Его доставили в больницу.

25 декабря еще один человек пострадал при ударе ВСУ по Белгородской области. Им оказался боец подразделения «Орлан», находившийся в приграничном Шебекинском районе области.

