Экс-жена Аршавина рассказала о состоянии после курса по восстановлению носа

Модель Казьмина научилась принимать новую внешность после восстановления носа

Экс-жена российского футболиста Андрея Аршавина модель Алиса Казьмина рассказала о состоянии после курса по восстановлению носа. Ее слова приводит StarHit.

43-летняя манекенщица призналась, что ей грустно от того, что она больше не выглядит так, как раньше. Однако в то же время она отметила, что научилась принимать свою новую внешность.

«Все равно нет такой красоты, которая была, но зато есть радость. Сейчас я нравлюсь себе даже с изъянами», — отметила собеседница издания.

В октябре пластический хирург Денис Агапов показал новые фото Алисы Казьминой после операций на нос. Медик подчеркнул, что внимание к мелочам помогло добиться естественного эффекта.