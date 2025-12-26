Реклама

13:21, 26 декабря 2025

Экс-жена Аршавина рассказала о состоянии после курса по восстановлению носа

Модель Казьмина научилась принимать новую внешность после восстановления носа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Пятый канал НОВОСТИ / RuTube

Экс-жена российского футболиста Андрея Аршавина модель Алиса Казьмина рассказала о состоянии после курса по восстановлению носа. Ее слова приводит StarHit.

43-летняя манекенщица призналась, что ей грустно от того, что она больше не выглядит так, как раньше. Однако в то же время она отметила, что научилась принимать свою новую внешность.

«Все равно нет такой красоты, которая была, но зато есть радость. Сейчас я нравлюсь себе даже с изъянами», — отметила собеседница издания.

В октябре пластический хирург Денис Агапов показал новые фото Алисы Казьминой после операций на нос. Медик подчеркнул, что внимание к мелочам помогло добиться естественного эффекта.

