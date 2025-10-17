Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:00, 17 октября 2025Ценности

Хирург показал новые фото экс-жены Аршавина после курса по восстановлению носа

Хирург Агапов показал новые фото модели Казьминой после восстановления носа
Мария Винар

Фото: @agapovdg

Пластический хирург Денис Агапов показал новые фото экс-жены российского футболиста Андрея Аршавина модели Алисы Казьминой после завершения курса по восстановлению носа. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Врач опубликовал снимки 43-летней манекенщицы до и после операций. Перед последним этапом коррекции носа Агапов отметил, что внимание к мелочам помогло добиться естественного эффекта.

«Мы уже сформировали основные контуры и теперь завершаем создание того самого "порожка ноздри", чтобы нос выглядел аккуратно и естественно, а не как вырубленный топором», — объяснил специалист.

В мае Алиса Казьмина оценила внешность после восстановления носа. Тогда бывшая супруга футболиста посетовала, что прежнюю внешность уже не вернуть. Однако модель заявила о принятии себя после множества операций.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия передала США досье об убийстве Кеннеди. Что это за документы и при чем здесь переговоры Москвы и Вашингтона?

    Бездыханную российскую туристку нашли в отеле в Турции

    Офисы российских компаний призвали окроплять святой водой с одной целью

    Выявлен неочевидный эффект «Оземпика» на работу мозга

    Последствия торговой войны США и Китая для мировой экономики оценили

    Армия России смогла продвинуться в Волчанске

    Орбан рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

    В Кремле ответили на вопрос о снижении угрозы поставки Tomahawk

    Яна Рудковская похвасталась сумкой стоимостью более трех миллионов рублей

    На Кипре застрелили президента бывшего клуба Кержакова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости