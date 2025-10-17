Хирург показал новые фото экс-жены Аршавина после курса по восстановлению носа

Хирург Агапов показал новые фото модели Казьминой после восстановления носа

Пластический хирург Денис Агапов показал новые фото экс-жены российского футболиста Андрея Аршавина модели Алисы Казьминой после завершения курса по восстановлению носа. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Врач опубликовал снимки 43-летней манекенщицы до и после операций. Перед последним этапом коррекции носа Агапов отметил, что внимание к мелочам помогло добиться естественного эффекта.

«Мы уже сформировали основные контуры и теперь завершаем создание того самого "порожка ноздри", чтобы нос выглядел аккуратно и естественно, а не как вырубленный топором», — объяснил специалист.

В мае Алиса Казьмина оценила внешность после восстановления носа. Тогда бывшая супруга футболиста посетовала, что прежнюю внешность уже не вернуть. Однако модель заявила о принятии себя после множества операций.