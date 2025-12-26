Глава крупнейшей партии в Европарламенте выступил с резким призывом по Украине

Глава ЕНП призвал отправить немецких военных на Украину под флагом Европы

Глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер предложил отправить немецких военных на Украину под флагом Европейского союза (ЕС). Его резкий призыв передает газета Die Zeit.

«Европа должна сыграть ответственную роль, когда речь заходит о гарантиях безопасности Украины. Я надеюсь, что тогда мы будем говорить не о национальных, а о европейских оперативных структурах. Я хочу, чтобы военные с европейским флагом на форме обеспечивали мир вместе с нашими украинскими друзьями», — сказал он.

По его словам, от президента США Дональда Трампа не следует ожидать мирного урегулирования только с помощью американских войск. Политик отметил, что в случае отправки европейских военных на Украину Германия «не может оставаться в стороне».

Ранее Вебер заявил, что страны Европы должны быть готовы обеспечить размещение на Украине собственных «миротворческих» контингентов в случае достижения режима прекращения огня.