Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:13, 26 декабря 2025Мир

Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда

Израиль официально признал Сомалиленд независимым и суверенным государством
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Беньямин Нетаньяху

Беньямин Нетаньяху. Фото: Abir Sultan / Pool / Reuters

Израиль официально признал Сомалиленд независимым и суверенным государством. Стороны подписали декларацию, сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что стороны намерены расширить отношения посредством сотрудничества в области сельского хозяйства, здравоохранения, технологий и экономики.

В апреле Сомалиленд предложил США арендовать порт и взлетно-посадочную полосу в обмен на признание страны. Взлетно-посадочная полоса является одной из самых длинных в Африке (около 4,1 километра), она была построена СССР в 1970-е годы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге задержаны 70 сектантов, молящихся за Зеленского и победу ВСУ. Среди них оказались преподаватели вузов и школ

    «Схема Долиной» мутировала

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. Расходы великого русского поэта пересчитали в современных деньгах

    Во Франции оценили идею отправить войска на Украину под флагом ЕС

    Командир ВСУ рассказал о сдаче штаба батальона из-за паники

    61-летняя Алена Апина показала фото в полупрозрачном корсете

    США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет

    ВСУ атаковали российский регион

    В Гуляйполе после бегства ВСУ нашли служебный ноутбук украинского лейтенанта

    На Украине потребовали расформировать одну военную бригаду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok