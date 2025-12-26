Команду Трампа заподозрили в попытках скрыть состояние его здоровья

Врач Новоселов: Команда Трампа пытается скрыть информацию о его здоровье

Команда президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пытается скрыть информацию о его здоровье. Такое мнение в разговоре с aif.ru выразил врач-геронтолог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.

Недавно американский лидер появился на публике с синяками на запястьях. На правой руке журналисты заметили синяк, левая была плотно покрыта тональным средством. «Причина, что синяки появляются из-за рукопожатий, теперь исключена. Если он правша, то здоровается он правой рукой, если левша — левой», — высказался врач, пояснив, что человек не может здороваться то одной, то другой рукой.

Специалист также напомнил, что информацию о болезни 40-го президента США Рональда Рейгана обнародовали лишь после того, как он ушел в отставку.

Ранее состояние здоровья 79-летнего президента США вызвало подозрения из-за его неуверенного спуска с трапа самолета. Перед спуском глава Белого дома хлопает себя три раза ладонью по правой ноге, после чего, держась за поручень, начинает осторожно спускаться.