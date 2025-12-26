Louis Vuitton захотел выпустить сумки в виде пакетов от попкорна за 109 тысяч рублей

Модный бренд Louis Vuitton выпустит мужские сумки в виде пакетов от попкорна

Французский бренд Louis Vuitton захотел выпустить аксессуары в виде пакетов от попкорна. Соответствующее сообщение появилось в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного блога @fgl__lv.

Речь идет о сумке из мужской коллекции, которую марка планирует представить покупателям 2 января. Аксессуар выполнен из телячьей кожи, а также оформлен изображениями попкорна и фирменными логотипами бренда. Роскошное изделие можно будет приобрести за 1390 долларов (примерно за 109 тысяч рублей).

В сентябре Louis Vuitton начал продавать кошельки в виде лобстера за сотни тысяч рублей. Отмечалось, что аксессуар дополнен кожаными ремешками, которые имитируют усы и клешни морского рака.