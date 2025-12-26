Москвичей предупредили о массовых перекрытиях дорог

Дептранс: Кремлевскую набережную и Большой Каменный мост перекрыли для машин

Ряд дорог в центре Москвы в пятницу, 26 декабря, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения жителей столицы предупредили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Речь идет о Кремлевской набережной и Большом Каменном мосте. Автомобилистам предложили объехать их через Садовое кольцо. Помимо этого, в пятницу днем менее чем на полчаса было ограничено движение по Новому Арбату.

В пресс-службе ведомства водителей призвали быть внимательными при планировании маршрута.

Аналогичные перекрытия дорог в центре столицы наблюдались и накануне. Так, 25 декабря машины не могли проехать по Москворецкой, Кремлевской, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Сыромятнической, Устьинской набережным, а также набережной Академика Туполева.