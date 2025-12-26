Москву завалило снегом

Синоптик Тишковец: В Московской области выпала треть месячной нормы осадков

В ночь на пятницу, 26 декабря, Московскую область завалило снегом. В темное время суток в регионе выпала почти треть месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Обильные снегопады начались в столице в четверг, 25 декабря, и продолжаются до сих пор. На этом фоне осадкомеры на метеостанциях ВДНХ, Тушино, Балчуга и Московского государственного университета зафиксировали по девять миллиметров осадков — это 18 процентов от нормы за месяц, пояснил синоптик.

В Подмосковье лидером по осадкам стал город Клин — там выпало 14 миллиметров снега или 30 процентов от месячной нормы осадков. Мощными снегопады также оказались в Долгопрудном (13 миллиметров), Волоколамске и Дмитрове (по 10 миллиметров).

По предварительным данным, высота снежного покрова в Московской области достигает восьми сантиметров. По прогнозам Тишковца, снег продолжит идти в течение дня, но уже не будет таким сильным. В течение дня выпадет до четырех миллиметров осадков.

Ранее главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что к Новому году высота сугробов в Москве может вырасти до 13-14 сантиметров.